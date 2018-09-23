В Минске занервничали: российский социолог высмеял позицию России относительно «братского белорусского народа»

Ранее роль "братьев" для россиян играли украинцы.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала белорусов «братьями». Российский социолог и оппозиционный публицист Игорь Эйдман в связи с этим вспомнил, как Россия уже поступила с «братьями-украинцами».

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"У нас очень тесный и плотный контакт с белорусскими, что уж там говорить, братьями. Давайте говорить по-настоящему, как оно есть. Слова "коллеги" или "друзья" не отражают сути вопроса", — цитирует российский Sputnik заявление Захаровой в эфире канала «Беларусь 1».

Игорь Эйдман, комментируя заявление представителя МИД РФ в своем Facebook, отметил, что помня судьбу украинских "братьев", белорусы сильно напряглись.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экономический провал его страны в ближайшие годы будет чреват для нее тяжелыми последствиями, вплоть до вхождения в состав другого государства.