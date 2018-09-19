В России разбился истребитель-перехватчик Миг-31

Перед падением самолет Миг-31 загорелся в воздухе.

Истребитель-перехватчик Миг-31 разбился в Нижегородской области РФ в районе поселка Молочная ферма.

Летчики успели катапультироваться. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет, сообщает Telegram-канал 112.

Читайте такжеВ России рухнул вертолет Ми-8, очевидцы сообщают о похожем на взрыв звуке (фото, видео)

"Перед падением самолет загорелся в воздухе. Пилоты живы, вышли на связь с базой после приземления. Борт упал в лесном массиве, жертв и разрушений на земле нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с российским военным самолетом Ил-20, который возвращался на сирийскую авиабазу Хмеймим. Машина с экипажем в составе 15 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря.

Как заявили в Минобороны РФ, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата «Овернь» (Auvergne) велись пуски ракет.

В Минобороны РФ обвинили Израиль в создании ситуации, из-за которой сирийские средства ПВО сбили российский самолет. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что израильские летчики подставили самолет-разведчик Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии, в результате чего погибли 15 российских военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин назвал сбитие сирийскими силами ПВО российского военного самолета «цепью трагических случайных обстоятельств».