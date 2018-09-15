Российского активиста из Pussy Riot Верзилова будут лечить в Германии

Российского активиста Петра Верзилова, который находится в тяжелом состоянии, повезли на лечение в Берлин.

Издателя российского интернет-СМИ "Медиазона", участника арт-группы Pussy Riot Петра Верзилова вечером в субботу, 15 сентября, привезут на лечение в Берлин.

Об этом в субботу, 15 сентября, сообщил портал "Медуза" со ссылкой на девушку Верзилова Веронику Никульшину.

Девушка и мать Верзилова едут вместе с ним. Никульшина также добавила, что состояние Верзилова улучшилось, он пришел в себя, но у него по-прежнему сохраняются "бред и галлюцинации".

Петр Верзилов попал в реанимацию в тяжелом состоянии 11 сентября после того, как присутствовал на заседании Басманного суда, на котором Никульшину и еще одну участницу Pussy Riot признали виновными в сопротивлении служащим полиции. По ее словам, Верзилов "начал терять зрение, речь и способность двигаться". Она отметила, что он не принимал никаких лекарств или наркотических веществ.

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Впоследствии Верзилов был переведен из реанимации в НИИ имени Склифосовского. Его близкие предполагают, что он отравился или был отравлен холинолитиками. Официально диагноз объявлено не было.

Во время Чемпионата мира по футболу в РФ Петр Верзилов был одним из участников акции Pussy Riot под названием "Милиционер вступает в игру". Участники акции во время финального матча чемпионата 15 июля выбежали на поле в полицейской форме. Pussy Riot заявили, что своей акцией они требовали от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране.