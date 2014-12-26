В Малайзии из-за наводнений эвакуировали уже более 100 тысяч человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство БЕРНАМА.

Наиболее серьезная ситуация по-прежнему складывается в штате Келантан, при этом в штате Паханг обстановка за последние сутки резко ухудшилась - там число вынужденных переселенцев превысило 35 тыс.

Премьер-министр страны Наджиб Тун Разак распорядился увеличить помощь пострадавшим, а также внимательно следить за ситуацией для недопущения человеческих жертв. Накануне минфин одобрил выделение свыше $14 мл в качестве помощи пяти наиболее пострадавшим штатам.

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Вместе с тем глава правительства признал, что спасатели не всегда успевают во время эвакуировать местных жителей, поскольку некоторые населенные пункты оказываются полностью отрезанными в результате превышения допустимого уровня воды в реках или же нелетной погодой для вертолетов.

В настоящее время в регионе наступил сезон дождей, однако их интенсивность стала рекордной за последние годы.