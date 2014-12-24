В Малайзии из-за наводнения эвакуировали около 60 тысяч человек, связь между городами парализована

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное информационное агентство Bernama.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Келантан, где в пункты временного размещения доставлены 24,8 тыс. жителей. В соседнем штате Тренгану из-за бушующей стихии были эвакуированы 21,6 тыс. человек, еще около 11 тыс. малайзийцев покинули свои дома в штате Паханг. Жертвами стихийного бедствия стали четыре человека.

Читайте такжеЛивни спровоцировали масштабное наводнение во Франции, погибли уже четыре человека

На северо-востоке страны для движения транспорта закрыты десятки дорог, парализовано сообщение между несколькими крупными городами на восточном побережье. В столице штата Келантан, городе Кота-Бару, из берегов вышла река Келантан, в результате чего затопленными оказались несколько прилегающих районов.

К ликвидации последствий наводнения малайзийские власти привлекают не только сотрудников спасательных служб, но и личный состав правоохранительных органов. Вместе с тем Метеорологический департамент Малайзии прогнозирует дальнейшее ухудшение погодных условий в ближайшие дни.