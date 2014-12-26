В Гонконге возобновились акции протеста, задержаны 37 человек

В заявлении правоохранительных органов говорится, что протестующие в ночь на пятницу заблокировали несколько дорог в округе Монг-Кок и отказались очистить их по требованию полиции.

Среди задержанных — демонстранты в возрасте от 13 до 76 лет, цитирует Ассошиэйтед Пресс РИА Новости.

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В среду вечером в Гонконге также прошли демонстрации против недостаточно демократичной процедуры выборов в местные органы власти. Полиция применила силу для разгона выступлений и задержала 12 человек.

В июне активисты, требующие прямых выборов главы Гонконга, провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы. В конце сентября протестующие начали акцию Occupy Central, блокируя бизнес-центр Гонконга. В начале декабря полиция Гонконга полностью ликвидировала лагерь активистов движения Occupy Central на одной из основных улиц города в районе Адмиралтейства.