МВД Британии: ответ России за химатаку будет мощным после Brexit

Отмечается, неясно, о каких сроках идет речь - выходе Великобритании из ЕС в марте 2019 года, или завершении переходного периода в конце 2020 года.

Правительство Британии должно "действовать согласованно", отвечая на атаку нервным агентом в Солсбери, поскольку новая серия санкций против коррумпированных российских чиновников будет отложена на срок до двух лет.

Об этом заявил британский министр безопасности Бен Уоллес, передает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Он пояснил, что поправку к принятому в этом году закону о санкциях, аналогичную "акту Магнитского", следует задействовать против Москвы уже после Brexit.

По его словам, необходимо подождать, поскольку закон о санкциях, частью которого является эта поправка, позволит применить другие методы санкционированного давления, которые невозможны до завершения Brexit.

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Как отмечает издание, неясно, о каких сроках идет речь - выходе Великобритании из ЕС в марте 2019 года, или завершении переходного периода в конце 2020 года.

Пока Великобритания остается членом ЕС, она должна достичь договоренности со всеми государствами-членами, поскольку санкции вводятся на уровне блока.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, поэтому Великобритания будет давить на партнеров, чтобы этот режим как можно скорее ввести в действие в отношении России. Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

В ЕС пока не видят возможности усиления санкций против РФ.