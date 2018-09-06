The Guardian: Новые разоблачения в деле Скрипаля сохранят санкции против России за войну против Украины

Убедительные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к отравлению на британской территории усилят поддержку Британии.

Власти Великобритании чрезвычайно быстро смогли выяснить имена тех, кто попытался убить экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери с помощью химического оружия.

Представление надежных доказательств поставит Кремль в тупик и развенчает его открытые насмешки над британским правительством, которое обвинило Россию в покушении. Но изменится ли что-то в результате?

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что двусторонние отношения между Лондоном и Москвой сейчас настолько плохи, что вряд ли им есть куда ухудшаться. В марте Британия выдворила 23 российских дипломатов, которые были агентами разведки под прикрытием, чтобы «серьезно сократить» российские разведывательные возможности в королевстве на несколько лет. Тогда премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в интересах Лондона поддерживать диалог с Москвой. Однако, в нынешней атмосфере ни одна сторона не ищет того, что дипломаты называют «взаимодействием». Зато британское правительство заявило об укреплении защиты страны против подобной активности в будущем, хотя новые меры остались без уточнений.

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В марте, когда британские пограничники быстро обыскали пассажирский самолет «Аэрофлота», прибывший из Москвы, это послало предостерегающий сигнал Кремлю. Однако, не понятно, как далеко британское правительство хочет зайти в этом подходе. Есть также причины бояться симметричного российского ответа.

Меры против грязных российских денег в Британии пока разочаровывают своей размытостью. Выступая перед парламентом после отравления Скрипаля, Мэй сказала, что Национальное агентство по вопросам уголовных преступлений (NCA) использует все законные инструменты против коррумпированных элит, которые прячут свои деньги на британской земле. Но комментируя введение «Ордера о богатстве непонятного происхождения», в NCA сказали, что не видят возможности использовать этот рычаг против россиян.

После покушения на Скрипаля министерство внутренних дел Великобритании начало пересмотр дел 700 россиян, которые получили инвестиционные визы в 2015 году, чтобы выявить случаи перевода грязных денег в королевство. Однако, нет никаких признаков того, эти меры хоть как-то заденут тех, кого они должны касаться в первую очередь. Полиция и MI5 также расследуют смерть 14 других россиян в Британии, к которым может быть причастно правительство России. Однако, пока нет никакой информации о прорыве в этих делах.

Чтобы показать Кремлю серьезность своих намерений защитить Британию от зловещего российского вмешательства, Лондон должен сделать четкие шаги для того, чтобы очистить лондонский Сити. Впрочем, сигналы пока были очень смешанные. Котировки компании En+ на Лондонской фондовой бирже в прошлом году, несмотря на то, что она принадлежит другу Владимира Путина Олегу Дерипаске, доказало, что Министерство иностранных дел и регулятор Сити «спят за рулем». В это время, компания олигарха вышла на торги в Британии, чтобы рефинансировать долг российского государственного банка, который попал под санкции Евросоюза и США.

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Впрочем, после нападения на Скрипаля парламент одобрил требование для Британских заморских территорий, включая Виргинские острова, выяснять и заносить в государственный реестр конечного бенефициара компаний. Из-за этого состоятельные россияне не смогут анонимно прятать грязные деньги в Великобритании. Но это требование начнет действовать только в конце 2020 года.

Впрочем, Лондон одержал крупную победу в дипломатическом поле, ведь ЕС и союзники по НАТО решительно поддержали британскую сторону. Британские дипломаты смогли убедить другие правительства выдворить российских шпионов со своей территории.

Теперь определение имен главных подозреваемых в атаке в Солсбери поможет сохранить в силе санкции США и Европы против России, введенные за российское военное вторжение в Украину. Обвинения станут помехой Дональду Трампу и некоторым европейским лидерам, которые призывают к улучшению отношений с Москвой.

Очевидно, даже после Brexit у Лондона будет поддержка европейских партнеров в противостоянии российским угрозам. Последняя порция санкций США, введенных в ответ на отравление Скрипаля, доказывает, что американские и британские интересы все еще совпадают. Поэтому уровень солидарности с Британией еще удивит Россию.