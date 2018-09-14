Смертоносные геи Путина

ГРУ уже не то, что было. Это со всей очевидностью доказывает история с попыткой отравления Скрипалей в Солсбери, жертвой которой стала невинная женщина, не имевшая отношения ни к России, ни к разведке, ни к политике вообще. Но, на самом деле, а было ли когда-то «то самое» страшное ГРУ (или вообще русская/советская разведка)? Забегая немного наперед – да, разумеется, было. Только вот работали русско-православные труженики кинжала и ножа в спину всегда топорно, и, как сказали бы их конкуренты из других стран, непрофессионально. И, слишком часто, не очень-то эффективно.

В 1976 году советский пилот Виктор Беленко совершил побег из СССР в Японию на истребителе «Миг-25П». Самолет со множеством секретной аппаратуры летчик передал японским властям и запросил политическое убежище в США. Позже он был вывезен в Америку, где получил сначала политическое убежище, а затем и американское гражданство. Военной коллегией Верховного суда СССР Беленко был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. И при встрече в США с агентом КГБ, ему недвусмысленно дали понять, что к нему доберутся и здесь.

Российские отморозки собрали обильную кровавую жатву в течение последних десятилетий, убив десятки (если не сотни) самых разных людей

«Добраться» не получилось. Но советским спецслужбам критически важно было запугать личный состав вооруженных сил (чтоб сбегать к неприятелю из богатой и сытой социалистической реальности неповадно было), и… спустя какое-то время в советской прессе появилась информация о «загадочной» гибели перебежчика в автокатастрофе!

Однако в 2000 году военный пилот дал интервью американскому корреспонденту на авиашоу в Висконсине, в котором, в частности, сказал: «В США я встретился с космонавтом Игорем Волком. Он говорит: «Ты же, вроде бы, умер!». Я ответил: «Не так быстро»».

Увы, конечно, история киллеров Кремля состоит не только из провалов и трагикомичных виртуальных казней. Разумеется, советские, а затем – российские отморозки собрали обильную кровавую жатву в течение последних десятилетий, убив десятки (если не сотни) самых разных людей. Но очень часто отрабатывали свои мерзкие заказы наемники Москвы, что называется, не аккуратно – чего только стоит убийство сооснователя коммунистической партии и соучредителя Советского Союза Троцкого. Рано утром 20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркадер, проникший ранее в окружение Троцкого как убеждённый его приверженец, пришел к своей жертве, чтобы показать некую рукопись. Троцкий сел читать продукт меркадеровской графомании, и в это время киллер подло, со спины, нанес «наставнику» удар по голове ледорубом. Рана достигала 7 сантиметров в глубину, но Троцкий после покушения умер не сразу – прожил еще почти сутки. Туда ему, впрочем, и дорога.

Как, например, и еще одному известному коммунисту – главе Белорусской ССР Петру Машерову, в «Чайку» которого в 1980 году на полном ходу врезался груженый грузовик. Даже в условиях тотальной пропаганды и контроля над информацией в брежневском СССР публика сочла аварию подстроенной, поскольку Машеров был главным конкурентов руководителя КГБ Юрия Андропова на роль приемника Брежнева у партийного руля.

От ответственности за расстрел украинца Симона Петлюры на улицах Парижа советские наемники неуклюже пытались отпетлять до 1954 года, пока в Конгрессе США сотрудник КГБ Петр Дерябин, перебежавший из счастливого коммунизма в загнивающий капитализм, не дал соответствующие показания.

Все эти позорные и подлые убийства...играли на руку их организаторам, поддерживая миф о вездесущей и неотвратимой «руке Москвы»

Так было и с Литвиненко, которого, изрядно наследив, обрекли на мучительную смерть кремлевские людоеды, с журналистами Щекочихиным и Листьевым…

Список, к сожалению, можно продолжать очень долго.

Тем не менее, все эти позорные и подлые убийства, совершенные Россией (в разных ее реинкарнациях) по заказу российских царьков (с самыми разными официальными титулами, от «вождей» до «генсеков», «генералиссимусов» и «президентов»), даже несмотря на очевидность страны-заказчика преступлений, в любом случае играли на руку их организаторам, поддерживая миф о вездесущей и неотвратимой «руке Москвы».

Отчасти поэтому, порой, опричники кремлевских хозяев скрывали происхождение заказа на чью-то смерть лишь формально, на деле демонстрируя дьявольский символизм, призванный не оставить сомнений в том, кому на самом деле было выгодно уничтожение того или иного человека. Так было, например, с журналисткой Политковской (гибель которой преподнесли Путину на его день рождения), с бывшим депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым (убит в Киеве в годовщину загадочной смерти опального российского олигарха Бориса Березовского), с показательным, безумно цинично-наглым по месту и способу исполнения убийством оппозиционера Бориса Немцова – в самом центре Москвы, фактически под видеокамерами охраны Кремля…

Мало того, что страшные киллеры ГРУ не убили намеченную жертву, мало того, что случайно убили, использовав всю мощь спецслужб встающей с колен «сверхдержавы», несчастную бездомную, так еще и в качестве отмазки притворяются теперь геями

И тут система дала сбой, рискующий обрушить весь тщательно выстроенный миф о беспощадной «руке Москвы». Или не то, чтобы разрушить – скорее, превратить драматическую, внушающую леденящий ужас трагичность этого мифа в фарс.

Мало того, что страшные киллеры ГРУ не убили намеченную жертву, мало того, что случайно убили, использовав всю мощь спецслужб встающей с колен «сверхдержавы», несчастную бездомную, так еще и в качестве отмазки притворяются теперь геями.

В стране, которая на официальном уровне декларирует нетерпимость, где камин-аут в среде военизированных структур – вещь поистине немыслимая, где символом мужества является (и поощряется) мужланство и шовинизм – грозные киллеры, намекающие на свою неполяпурную в РФ ориентацию, как минимум, станут объектом насмешек и презрения со стороны коллег.

Из этого, конечно, можно сделать вывод, что таким образом начальство нерасторопных киллеров их наказывает – «пацанов» специально «опускают» (по понятиям российской военно-политической элиты) за невыполненную задачу. Ну, запишем в справочник очередной метод мотивации работников в российских спецслужбах.

Но вот ведь как это выглядит в глазах тех, кто ранее вздрагивал, услышав какую-нибудь российско-советскую аббревиатуру из трех букв (вроде КГБ, ФСБ или ГРУ): раньше русские киллеры ничего не боялись, если «палились» - их прятали/устраняли хозяева – концы в воду, все они были, как на подбор, суровыми мужиками, хлещущими из горла водку и закусыващими ее живым медведем, не боявшимися никаких ЦРУ и, тем более, Скотленд-Ярдов. А теперь-то что? Мало того, что начальство парней явно обделалось, и спалило своих же (побоялись в игру «концы в воду» с британцами играть), так еще и отмазывать парней решили с помощью «пробивания Запада на жалость» - ведь, как известно, представителям меньшинств в РФ живется не сладко, акценты истории можно попытаться на этом сместить, мол, парни просто любят друг друга и приехали на шпили в Лондон, а вы их сразу ого-го как!..

Забавно и очень показательно, что кровавых геев Кремля тут же поддержал «официальный» глава московского гей-сообщества Николай Алексеев. Он «не исключил» нетрадиционную сексуальную ориентацию подозреваемых Александра Петрова и Руслана Боширова. И, поддерживая официальную версию российской пропаганды, добавил, что «подавляющее большинство российских геев скрывают свою принадлежность к сексуальным меньшинствам и могут смело проявить ее только за границей», для чего и ездят любоваться всякими соборами и шпилями, а также посещают прайды. С одной стороны, все это, конечно, намекает нам на то, в каких отношениях со спецслужбами пребывает сам господин Алексеев (в России, как известно, спецслужбы плотно контролируют все негосударственные объединения и движения). С другой – добавляет комизма в этот трагифарс: в итоге, едва ли не единственным публичным защитником российских наемных убийц[-военных] стал российский гей, которого на день ВДВ регулярно избивают российские же военные. А все почему? Да ведь защищать геев на государственном уровне в России-то не принято. Нету теперь у смертоносных гэрэушных геев других адвокатов.

Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН