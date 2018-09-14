Tages Anzeiger: Шпионы России атаковали лабораторию, расследующую покушение на Скрипаля и химические атаки в Сирии

Но их вовремя обнаружили и арестовали, хотя потом почему-то выдали в Россию.

В новой Холодной войне шпионы России теперь взяли на прицел объекты в Швейцарии. Подозреваемые в покушении на Сергея Скрипаля россияне, прежде чем отправиться в Солсбери, несколько раз побывали в Женеве.

Подозреваемые россияне утверждают, что они были якобы туристами и приехали в альпийскую страну, чтобы купить спортивное питание. Однако, они не единственные российские агенты, которые пытались проводить тайные операции в Швейцарии.

Об этом пишет швейцарская газета Tages Anzeiger, добавляя, что двое других российских агентов пытались получить доступ к данным лаборатории Spiez. Однако их разоблачили и арестовали в Гааге. При этом, у россиян изъяли шпионское и хакерское оборудование.

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Spiez – это уважаемая государственная организация, которая входит в структуру Федерального министерства обороны Швейцарии. Эксперты лаборатории проводят расследование химических атак в Сирии, а также попытки отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Оба направления в эпицентре российской внешней политики. Кремль активно поддерживает режим Башара Асада в Сирии, который использует запрещенное химическое оружие против мирного населения. А правительство Великобритании выдвинуло обвинения против двоих агентов ГРУ в применении яда «Новичок» для попытки убийства бывшего двойного агента.

Издание напоминает, что атака на Скрипача произошла 4 марта. Той же весной в Нидерландах арестовали двух других россиян. Обстоятельства и точная дата их задержания не известны. Однако, их разоблачением занимались несколько европейских разведуправлений включительно со швейцарским.

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В Федеральной разведывательной службе Швейцарии изданию отказались раскрывать детали операции против российских шпионов. Однако, пресс-секретарь службы Изабель Грабер подтвердила тесное сотрудничество в операции «с нидерландскими и британскими партнерами». При этом, она добавила, что это позволило защитить «критически важную швейцарскую инфраструктуру».

Журналистам издания удалось выяснить, что российские шпионы пытались получить доступ к информации Spiez. Глава отдела связи лаборатории Андреас Бухер сказал, что не может комментировать операции швейцарских спецслужб. Однако, добавил, что Spiez была целью хакерских атак.

«Но мы были готовы к этому. Никакой утечки данных не произошло», - заверил он.

Tages Anzeiger пишет, что схваченных в Нидерландах российских шпионов выдворили в Россию. Не понятно, почему им не предъявили обвинение в стране или не передали правоохранителям Швейцарии.