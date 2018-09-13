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В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с ракетами "Томагавк"

07:09, 13 сентября 2018
Мир
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USS Bulkeley / REUTERS

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Об этом свидетельствуют данные системы международного мониторинга передвижения морских судов, передает kommersant. Корабль направляется в Восточное Средиземноморье.

В акватории Средиземного моря уже находятся оснащенные Tomahawk эсминцы Carney, Ross и Winston S. Churchill, флагманский корабль USS Mount Whitney и не менее трех атомных подводных лодок класса Los Angeles. В начале сентября стало известно, что на Восточное Средиземноморье держит курс подлодка ВМС США Newport News.

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Теги: #эсминец США#Средиземное море