В Средиземное море вошел четвертый эсминец США с ракетами "Томагавк"

Корабль направляется в Восточное Средиземноморье.

Эсминец ВМС США USS Bulkeley, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Средиземного моря.

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Об этом свидетельствуют данные системы международного мониторинга передвижения морских судов, передает kommersant. Корабль направляется в Восточное Средиземноморье.

В акватории Средиземного моря уже находятся оснащенные Tomahawk эсминцы Carney, Ross и Winston S. Churchill, флагманский корабль USS Mount Whitney и не менее трех атомных подводных лодок класса Los Angeles. В начале сентября стало известно, что на Восточное Средиземноморье держит курс подлодка ВМС США Newport News.