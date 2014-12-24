В Пакистане в результате взрыва на базаре ранены 28 человек
20:22, 24 декабря 2014Мир
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По меньшей мере 28 человек пострадали в городе Кветта, что на северо-западе Пакистана в результате взрыва, который произошел на людном базаре.
REUTERS
Как сообщила полиция Радио Машаал, взрывчатка была прикреплена к велосипеду и сдетонировала около 17.00, передает радио "Свобода".
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Пока ответственность за взрыв никто не взял.
Напомним, на прошлой неделе во время нападения талибов на военную школу в Пешаваре погиб 151 человек, среди которых 142 ребенка.
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