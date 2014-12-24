В Пакистане в результате взрыва на базаре ранены 28 человек

Как сообщила полиция Радио Машаал, взрывчатка была прикреплена к велосипеду и сдетонировала около 17.00, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПакистанская армия отомстила талибам за расстрел 132 детей

Пока ответственность за взрыв никто не взял.

Напомним, на прошлой неделе во время нападения талибов на военную школу в Пешаваре погиб 151 человек, среди которых 142 ребенка.