В Беларуси ГАИ остановила пьяного водителя ”живым щитом” из людей

В Беларуси инспекторы ГАИ перегородили дорогу легковыми автомобилями с людьми, чтобы остановить пьяного водителя, несущегося со скоростью 180 км/ч.

Об этом сегодня сообщает белорусская газета «Автобизнес-Daily».

Инцидент произошел вечером 2 марта на 8-м километре трассы Минск – Микашевичи.

«В тот вечер я отвезла дочь к родителям и где-то в 21.30 возвращалась домой. Ехала по второму ряду, затем перестроилась в третий. Вдруг вижу работника ГАИ, останавливающего меня жезлом. Включаю правый поворот, чтобы по правилам съехать на обочину, но мне ладонью показывают остановиться в своем ряду. Остановилась, включила "аварийку", стою. Никто не подходит. Потом вижу, что в соседних рядах параллельно со мной остановили еще три автомобиля. Не прошло и минуты, вижу, как стоявший прямо передо мной инспектор ГАИ машет жезлом и бежит в сторону. И почти сразу же - очень сильный удар в заднюю часть автомобиля... Когда я пришла в себя, то увидела, что одна из машин - прямо передо мной - дымится. Боясь, что она вот-вот взорвется, я машинально включила заднюю передачу и сдала назад... Это был такой шок, такой ужас - словами не передать! Никаких объяснений от работников ГАИ мы не получили. Оформили всех нас как участников ДТП», - цитирует издание слова одного из водителей Елены КОЛПАКОВОЙ.

Основной удар пришелся на автомобиль Юрия ПАШКЕВИЧА, который ехал с женой и трехлетней дочерью, сидящими на заднем сиденье машины. Он также был остановлен инспекторами ГАИ. «Остановился, попытался выйти из машины. Мне жестом приказали сидеть на месте. Прошло секунд 30, и вдруг стоявшие впереди гаишники начали разбегаться... Я, почувствовав неладное и едва успев в зеркале увидеть летящий на нас Volkswagen, только и успел крикнуть жене: "Держи ребенка!" Затем с максимальной силой уперся в руль и напрягся всем корпусом. Первый, касательный удар пришелся на соседний автомобиль, затем на мой. Я потерял сознание... Очнулся от крика жены: "Юра, как ты?!!" В общем, удар был такой силы, что вся задняя часть нашего автомобиля сложилась в "гармошку", а передом я налетел на автомобиль ГАИ, который стоял на обочине. После столкновения с ним нас развернуло на 180 градусов. У меня топливный бак прямо под задним сиденьем, там же и аккумулятор. Понимая, что сейчас мы все можем взлететь на воздух, я тут же выключил зажигание и скомандовал жене выбегать. Затем попытался выйти сам, но без посторонней помощи мне это не удалось сделать. Пришлось ломать дверь», - рассказывает Ю.ПАШКЕВИЧ.

«То, что из нас делают «живой щит», я понял за несколько секунд до удара и успел крикнуть об этом своему другу Константину. После столкновения мы тут же выскочили из машины, подбежали к пострадавшим. Стали открывать двери, доставать огнетушители. Я гаишникам сразу крикнул: "Что же вы наделали?" А они стоят, как обмороженные, лепечут: "Мы не думали, что он не остановится..." Когда я в конце подошел к ним, чтобы взять официальную бумагу об участии в этой «акции», меня грубо послали: мол, «ты не пострадал - вали отсюда». Никакого сочувствия или извинения», - сообщил еще один водитель Алексей БЕРЕСНЕВ.