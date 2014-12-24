Заявление Минобороны Грузии о гибели в Украине добровольца из "Айдара" спровоцировало скандал

Как сообщают Новости Грузии, Минобороны Грузии в своем заявлении, распространенном 20 декабря, возложило ответственность за смерть Григолашвили на представителей бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые, как говорилось в документе, "призывают граждан принимать участие в боевых действиях за рубежом". Заявление вызвало возмущение не только части общества и оппозиции, но и самих представителей правящей коалиции "Грузинская мечта".

После поднявшегося скандала, 21 декабря заявление было удалено с сайта оборонного ведомства. А замминистра обороны Леван Гирсиашвили заявил, что произошла "техническая ошибка" и от всего министерства принес извинения обществу.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что считает неправильными призывы с требованием отставки министра обороны Миндии Джанелидзе из-за заявления ведомства в связи с гибелью в Украине грузинского добровольца Александра Григолашвили.

Читайте такжеВ Грузии предлагают запретить использование в стране флага РФ"Этот ажиотаж, который поднялся в связи с распространенным оборонным ведомством заявлением, призывы о том, что господин Миндия якобы должен уйти в отставку или не должен уйти, я думаю, неправильный разговор. И я хочу призвать всех, что, неверное, разумнее будет своевременно завершить этот разговор и эту, правда что, истерию", - заявил Гарибашвили на заседании правительства в среду, 24 декабря.

Между тем, ранее Гарибашвили заявил, что ему не понравилось это заявление и отметил, что "оборонное ведомство не должно делать подобных политических заявлений".

32-летний Александр Григолашвили, который в 2007-2008 годах служил в Вооруженных силах Грузии и принимал участие в войне с Россией, погиб в результате обстрела боевиками у города Счастье Луганской области 18 декабря 2014 года. Он воевал в качестве добровольца в составе полка "Айдар". В воскресенье тело погибшего было доставлено на родину.

По данным блоггера Олега Панфилова, самолет с телом добровольца намеренно задержали в Ереване, чтобы избежать протестов - в аэропорту Тбилиси собрались несколько сотен людей, чтобы встретить грузинского добровольца.