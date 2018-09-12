National Interest: У России никогда не будет стелс-бомбардировщика

Потеря квалифицированных специалистов сделает невозможным производство боевого самолета.

Россия пытается ускорить запуск производства так называемого «Перспективного авиационного комплекса дальней авиации» (ПАК-ДА). Хотя у страны не будет бомбардировщика-невидимки еще много лет.

Одна из главных проблем, которые становятся на пути Москвы – это сокращение количества квалифицированного и опытного персонала, нужного для построения такого высокотехнологичного самолета, пишет National Interest.

Читайте такжеРоссия перебросила в Крым новейшие корабли-невидимки

На данном этапе компания «Туполев» выступает в роли подрядчика, который должен разработать и построить первый прототип российского стелс-бомбардировщика. Однако, серийным производством будет заниматься Казанский авиазавод, который должен также заняться выпуском Ту-160М2. И для этого ему понадобится много хорошо подготовленных работников.

«Одна из больших проблем компании заключается в том, что высококвалифицированных специалистов, таких как механики, инженеры, дизайнеры и т. д. становится все меньше», - сказал директор КАЗ Николай Савитских.

«В 2017 году мы разработали и подготовили широкую целевую программу по обучении и сохранении персонала для проектов производства ПАК-ДА и Ту-160. На это мы собираемся до 2025 года потратить более 2,6 миллиарда рублей. Недавно эту программу утвердило правительство РФ», - добавил он.

Читайте такжеBusiness Insider: Названо оружие России, за которым нужно следить во время учений «Восток-2018»

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман сказал, что сегодня российская программа по созданию ПАК-ДА – не более чем исследовательский проект. Ключом его успеха будет способность России разработать соответствующую силовую аппаратную часть для нового бомбардировщика, а также спроектировать поверхность для такой боевой машины, которая бы обеспечила ей невидимость на радарах. Если Россия найдет необходимые деньги, чтобы длительное время финансировать разработку ПАК-ДА, тогда существует вероятность, что запуск производства бомбардировщика-невидимки удастся провести в конце следующего десятилетия.

Впрочем, существуют сомнения и относительно того, нужен ли вообще России ПАК-ДА. Ту-160М2, производство которого должно начаться в ближайшие годы, а также новые невидимые крылатые ракеты дальнего радиуса действия дадут Кремлю прекрасную огневую возможность. И этот сценарий будет в разы дешевле.

«Это ответ на вопрос, который никто до сих пор почему-то не задал. Значительно легче построить невидимые на радарах ракеты, чем целый бомбардировщик. Если у вас есть ракеты дальнего радиуса с технологией стелс, зачем вам самолет?» - сказал Кофман.

По его мнению, Кремль поступил бы умнее, если бы обновил Ту-95, разработал более эффективные двигатели для Ту-160, а также профинансировал разработку крылатых ракет вместо того, чтобы выбрасывать деньги на ПАК-ДА.