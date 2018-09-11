В Барселоне около миллиона человек вышли в поддержку независимости Каталонии (фоторепортаж, видео)

Демонстранты занимают около 6 километров проспекта Диагональ - одного из самых широких и самых длинных проспектов Барселоны.

Около одного миллиона человек, по оценкам полиции, вышли на улицы Барселоны во вторник, 11 сентября, чтобы отметить Национальный день региона – Диаду, и выразить поддержку независимости от Испании.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на La Vanguardia.

Точное количество участников акции пока неизвестно, но каталонская полиция заявила об "около миллиона участников демонстрации".

Местные СМИ сообщают, что демонстранты занимают около 6 километров проспекта Диагональ - одного из самых широких и самых длинных проспектов Барселоны. Общая длина проспекта 11 километров.

Многие участники демонстрации держали в руках флаги Каталонии и разнообразные плакаты с надписями "свобода" на английском и испанском языках.

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Председатель правительства Каталонии Жоаким Торра назвал демонстрацию во вторник началом новой "массовой мобилизации" в поддержку независимости Каталонии, пишет Deutsche Welle. К годовщине референдума о независимости 1 октября в регионе должны состояться новые массовые акции.

Новый испанский премьер-социалист Педро Санчес в вопросе отношения к сепаратистского движения в Каталонии занял более сдержанную позицию, чем его предшественник-консерватор Мариано Рахой, впрочем, он также выступает категорически против идеи обретения независимости Каталонией.

Демонстрация проходит почти через год после проведения референдума, который привел к провозглашению нереализованной декларации о независимости.

Каталонские сепаратистские лидеры и активисты, проталкивавшие референдум, выступая против территориальной целостности Испании, находятся в тюрьмах или бежали из страны.

Глава правительства Каталонии Ким Торра заявил, что возобновит кампанию по отделению региона от Испании, отказавшись от предложения центрального правительства в Мадриде провести референдум о большей автономии.

Национальный день Каталонии, который отмечается в регионе ежегодно 11 сентября, является печальной исторической датой для каталонцев. В этот день в 1714 году закончилась осада Барселоны испанским войском. После падения Барселоны Каталония потеряла автономию.