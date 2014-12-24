Израиль нанес удары по Газе в ответ на стрельбу снайперов

В операции, проведенной во вторник, были задействованы израильские танки. В движении ХАМАС утверждают, что погиб один палестинский боевик, передает Русская служба Би-би-си.

20 декабря израильская авиация нанесла первый с августа удар, как сообщалось, по инфраструктуре ХАМАС в Газе после пуска ракеты в сторону Эшкола.

Читайте такжеИзраиль в очередной раз закрыл границу с сектором ГазаСправка. В результате 50-дневного конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинскими боевиками во главе с ХАМАС, по данным ООН, погибли по меньшей мере 2 тысячи палестинцев и 73 израильтянина.