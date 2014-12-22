ХАМАС запустил ракеты в сторону Средиземного моря

12:43, 22 декабря 2014
Мир
0

Боевики из палестинского движения ХАМАС произвели учебные пуски ракет из сектора Газа в сторону Средиземного моря.

REUTERS

"Они проводят эксперименты и проверяют свои ракеты. Это часть их программы по производству оружия", — говорится в заявлении армии обороны Израиля, передает Росбалт.

Читайте такжеСуд ЕС исключил ХАМАС из списка террористических организаций

Военные Израиля заявили, что наблюдают за каждым пуском, а также определяют характеристики и дальность полета ракет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter