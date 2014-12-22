ХАМАС запустил ракеты в сторону Средиземного моря

"Они проводят эксперименты и проверяют свои ракеты. Это часть их программы по производству оружия", — говорится в заявлении армии обороны Израиля, передает Росбалт.

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Военные Израиля заявили, что наблюдают за каждым пуском, а также определяют характеристики и дальность полета ракет.