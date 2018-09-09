По всей России на митингах против повышения пенсионного возраста задержали около 300 человек - правозащитники

Сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей России из-за участия в митингах против повышения пенсионного возраста задержан 291 человек.

Об этом сообщается на сайте организации. Речь идет только о тех, кто уже оформлен полицией. Информация уточняется В то же время, как сообщает "Медуза", МВД отчиталось о задержании 100 человек в Петербурге. По данным СМИ, речь идет о 400-500 задержанных

В Москве, по данным МВД, задержаны «несколько человек». По неподтвержденным данным, одному из задержанных грозит уголовное дело.

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В Новосибирске задержаны 10 человек. Координатор штаба Навального Сергей Бойко получил 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения митинга

Как известно, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России провели акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Первый (и самый молодой) губернатор уже избран — Ямало-Ненецкий АО возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.