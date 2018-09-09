Протесты против пенсионной реформы в РФ: в Петербурге бросают дымовые шашки, сотни задержанных (фото, видео)

Полиция в Петербурге взяла протестующих в кольцо. Из кольца забирают некоторых людей, сотрудники полиции остановили шествие противников пенсионной реформы по Пироговской набережной.

В воскресенье, 9 сентября, по всей России проходят акции против пенсионной реформы - в Петербурге неизвестные бросили несколько дымовых шашек на площади Ленина.

Об этом сообщает телеканал "Дождь". Кроме того, по данным "Фонтанки" в Питере задержали уже около 400-500 человек. Сотрудники полиции остановили шествие противников пенсионной реформы по Пироговской набережной. Активистов уводят в автозаки.

#СанктПетербург

А сейчас интересно! Люди берутся за руки, образуют живую стену и пока с опаской но идут вперед.



Все кричат «Пробивай и дави их!»

ОМОН пока просто стоитhttps://t.co/12S4BBQ2n4pic.twitter.com/gwxv0ueu1Q — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 9, 2018

На Пироговской набережной в Петербурге прямо сейчас. pic.twitter.com/bFDi0z6tDY — «Бумага» (@paperpaper_ru) September 9, 2018

Власти к мероприятию подготовились и подвезли к месту колючую проволоку, подогнали поливальные машины. Также оказались перекрыты подъезды к площади Ленина, ограничили движение и по Литейному мосту. При первом задержании в ход пустили дымовую шашку.

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Полиция в Петербурге взяла протестующих в кольцо. Из кольца забирают некоторых людей, сообщает "Медуза".

Как известно, сторонники Алексея Навального 9 сентября в единый день голосования по всей России проводят акции протеста против повышения пенсионного возраста. Этот день был выбран для протестов, потому что 9 сентября в 80 субъектах РФ проходят выборы разного уровня. В частности, в Москве выбирают мэра, а в Подмосковье — губернатора. Первый (и самый молодой) губернатор уже избран — Ямало-Ненецкий АО возглавил 30-летний Дмитрий Артюхов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о безальтернативности повышения пенсионного возраста в РФ, увязав это с «безопасностью страны». Согласно законопроекту, пенсионный возраст в России повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году.