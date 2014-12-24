The Independent: Россия в гневе, поскольку историческим голосованием Украина делает шаг в направлении к НАТО

Об этом сообщает Лиззи Диарден в статье «Россия в гневе, поскольку историческим голосованием Украина делает шаг в направлении к НАТО», опубликованной на сайте газеты The Independent.

Украина сделала шаг в направлении вступления в НАТО, разозлив Россию в то время, когда Кремль уже рассматривает расширение альянса на восток как угрозу безопасности.

Парламент во вторник проголосовал подавляющим большинством за отмену «внеблокового» статуса страны, которая поддерживала нейтральный военно-политический статус.

Выступая перед голосованием, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение подчеркивает расширение сотрудничества страны с Европой и Западом.

«Это приведет к интеграции в европейском и евро-атлантическом пространстве», сказал он.

Но его российский коллега Сергей Лавров, назвал шаг «контрпродуктивным» и сказал, что это вызовет напряженность в истерзанной войной восточной Украине.

«Это только усугубляет конфронтацию и создает иллюзию, что можно решить глубокий внутренний кризис в Украине, принимая такие законы», сказал Лавров, по данным новостного агентства ТАСС.

Хотя Украина стремилась к членству в НАТО несколько лет назад, она объявила о внеблоковом статусе страны, после того, как пророссийский кандидат Виктор Янукович стал президентом в 2010 году.

Последнее голосование состоялось, в то время как конфликт на востоке страны между пророссийскими повстанцами и правительством Украины продолжается, несмотря на перемирие, подписанное в сентябре.

Поправка, предложенная президентом Петром Порошенко, была легко принята 303 голосами против девяти, - на 77 голосов больше, чем минимум, необходимый для принятия ее в качестве закона.

Киев впервые объявил о своем намерении искать защиты в членстве в НАТО в августе, после вмешательства России в украинском кризисе.

НАТО – сокращенно от Организация Североатлантического договора - было основано Великобританией, США, Францией и другими союзниками в начале холодной войны, постепенно расширялось и теперь включает 28 членов.

Присоединение к альянсу, скорее всего, займет годы, но представитель НАТО в Брюсселе сказал, что «дверь открыта».

«Украина станет членом НАТО, если она подаст заявку, будет соответствовать стандартам и придерживаться необходимых принципов», добавил он.

Отношения между Москвой и Киевом на рекордно низком уровне из-за аннексии Россией Крымского полуострова в марте и последующего начала пророссийского восстания на востоке страны.

Про-западная власть в Киеве обвиняет Россию в организации и вооружении восстания после краха президента Януковича, но Кремль отрицает свою причастность.

НАТО утверждало, что у них есть доказательства участия России в конфликте и опубликовало спутниковые снимки, на которых, по утверждению альянса, были российские солдаты и артиллерия в восточной Украине в августе.

Альянс усилил свое присутствие в воздушном пространстве на Черном море, а также миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии из-за конфликта в Украине и сообщил об «угрозах столкновения» российских самолетов и самолетов стран-членов НАТО.

НАТО проводило перехваты российских самолетов более 100 раз в 2014 году - в три раза больше, чем в 2013 - и повышенная напряженность побудила президента Финляндии предупредить, что Европу подталкивают к началу «нового типа холодной войны».