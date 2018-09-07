Ким Чен Ын написал личное письмо Трампу

Трамп ранее заявлял, что у него «фантастические» отношения с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получить в ближайшее время письмо, которое ему написал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Reuters.

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«Я знаю, что в скором времени мне должны доставить письмо, личное письмо для меня от (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Оно было вручено на границе... вчера», — сказал Трамп.

Он также отметил, что рассчитывает на то, что это письмо будет «позитивным».

Трамп ранее заявлял, что у него «фантастические» отношения с Ким Чен Ыном.