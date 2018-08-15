Вашингтон выразил тревогу в связи с аномальным поведением российского "космического инспектора"

В Госдепе обеспокоены крайне аномальным поведением российского объекта, заявленного, как "инспектор космических аппаратов".

США выразили глубокую озабоченность в связи со стремлениями России развивать новые виды космических вооружений, включая мобильный лазерный комплекс для уничтожения спутников в космосе, и в связи с выведением на орбиту нового российского спутника-инспектора, который ведет себя «аномально».

Как передает Голос Америки, об этом заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, выступая на Конференции ООН по вопросам разоружения в Женеве. По ее словам, стремление России к созданию средств для поражения целей в космосе «вызывает тревогу».

По словам Поблет, в октябре прошлого года министерство обороны России вывело на орбиту космический объект, который, по их заявлениям, является «инспектором космических аппаратов».

Читайте такжеРоссия и Китай скоро получат оружие для военных действий в космосе - разведка Пентагона

«Однако его поведение на орбите не согласуется с тем, как ранее вели себя системы орбитальной инспекции или космические системы обеспечения ситуационной осведомленности в космосе, включая работу других российских инспекционных спутников, – сказала далее американский дипломат. – Мы обеспокоены крайне аномальным поведением объекта, заявленного, как “инспектор космических аппаратов”».

По ее словам, США не могут с определенностью сказать, что это за космический объект, и не имеют возможности это выяснить.

«Однако намерения России в отношении этого спутника неясны, и это, разумеется, очень тревожит, особенно учитывая заявление командующего российскими Космическими войсками о том, что освоение новых образцов вооружений, поступающих в воинские части Космических войск, является одной из главных задач Космических войск», – сказала Поблет.

Что касается «инспектора космических аппаратов», о развертывании которого минобороны России сообщило в октябре прошлого года, Поблет отметила: «Единственное, о чем мы можем сказать с определенностью, это то, что эта система была выведена на орбиту».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ опубликовало записку, которую якобы передал президент России Владимир Путин главе США Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки 16 июля. В ней шла речь, в частности, о новом договоре о размещении оружия в космосе. В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа.