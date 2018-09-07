CNN: Россия дважды угрожала атаковать войска США в Сирии

Оправданием для атаки Москва называла якобы нахождении боевиков на территориях, которые контролируют американские силы.

За прошедшую неделю Россия дважды угрожала США, что вместе с армией режима Башара Асада готова атаковать местность, где базируются десятки американских солдат. При этом, российская сторона утверждала, что якобы в регионе под американским протекторатом есть «боевики».

Заявления Москвы вызвали беспокойство военного командования Америки по поводу того, что в случае российского наступления на регион американские солдаты будут под угрозой, сообщает CNN. В ответ Вашингтон посоветовал российской стороне даже не думать о том, чтобы бросить вызов американскому военному присутствию в Сирии.

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Несколько чиновников из Пентагона рассказали CNN, что напряжение нависло над базой «Эт-Танф» антитеррористических коалиционных сил во главе с США, которая расположена в провинции Хомс. Союзные силы во главе с Америкой используют ее для войны против «Исламского государства». Учитывая то, что она расположена неподалеку от границы Сирии, Иордании и Ирака, база имеет особое стратегическое значение. Ведь Вашингтон, Москва и Тегеран соревнуются за контроль над сирийским регионом.

Существуют опасения, что Россия может использовать авиацию или корабли у восточного побережья Средиземного моря для ракетных ударов против тех, кого она называет «боевиками». Такая операция может привести к тому, что армии США и России будут втянуты в прямую схватку. Впрочем, источники телеканала сообщили, что никаких развертываний российских войск в течение последних дней не наблюдалось.

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Американские чиновники рассказали CNN, что министр обороны США Джеймс Маттис и начальник командного штаба генерал Джозеф Данфорд получили последние разведданные. В свою очередь, американские войска в регионе имеют полное право на самозащиту. И в случае российской атаки против них им не будет нужен дополнительный приказ американского правительства, чтобы открыть огонь в ответ.

«Мы абсолютно четко посоветовали им держаться подальше от Эт-Танф. Ведь мы будем вынуждены ответить. США не хотят вступать в бой против сил правительства Сирии или любых групп, которые оказывают ему поддержку. Однако, в случае атаки США не будут колебаться и применят необходимую и релевантную силу для защиты американских, коалиционных или партнерских сил», - сказал CNN неназванный чиновник в американском минобороны.