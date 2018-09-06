НАТО должно быть готовым к российской агрессии уровня ниже Статьи 5 - Хаас

Вероятно, Россия попытается протестировать готовность НАТО воплощать положения Статьи 5 Североатлантического союза, где говорится о коллективной обороне.

Незаконная аннексия Крыма Россией и интервенция в восточную Украину обозначили начало новой эпохи существования НАТО.

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Об этом заявил руководитель аналитического центра Council of Foreign Relations Ричард Хаас, передает Голос Америки. Если раньше НАТО должно было учитывать угрозу агрессии от России, то "теперь возможная российская угроза превратилась в реальность", - подчеркнул аналитик во время слушаний Комитета Сената США по международным отношениям, посвященных новой роли НАТО.

"В Грузии, Крыму и восточной Украине, в Сирии, Россия ведет обычную и гибридную войну, продвигая свои интересы", - отмечает Хаас.

Кибератаки стали еще одной сферой агрессии. "Россия также продемонстрировала способность и желание применять меры в киберсфере для того, чтобы наносить ущерб своим соседям, другим европейским странам, и, насколько нам известно, демократии в собственной стране".

Вероятно, Россия попытается протестировать готовность НАТО воплощать положения Статьи 5 Североатлантического союза, где говорится о коллективной обороне. "В свете текущего политического раздора среди западных демократий, вполне вероятно, что Москва будет пытаться протестировать готовность стран-членов НАТО выполнять Статью 5 о совместной защите", - отметил аналитик.

Однако, более вероятным сценарием является применение в отношении страны-члена НАТО той тактики, которую Россия сейчас проводит в Украине, убежден аналитик.

"США должны быть готовы к ситуации агрессии "серой зоны", которую Россия применяет в Украине, куда она направляет нерегулярные силы и предоставляет оружие местным" боевикам, считает Хаас.

Такая тактика может не подпадать под Статью 5 НАТО, но представлять такую же угрозу для стабильности. Союзники должны быть готовы к ответу на такие действия, в частности, через проведение соответствующих учений.

По мнению аналитика, нужно "проводить учения, вместе с военной и разведывательной поддержкой, чтобы эти страны-члены НАТО возле России могли ответить на такую угрозу уровня "Статьи 4½", если она станет реальностью. Можно дальше развивать способности через регулярные военные учения и размещение сил на непостоянной основе".

"Такие действия подчеркивают преданность и озабоченность и уверяют друзей и союзников, а также посылают сигнал будущим врагам", - считает Хаас.