Патриарх Кирилл наградил орденом главного пропагандиста РФ Дмитрия Киселева

Патриарх РПЦ Кирилл наградил орденами телеведущего и гендиректора российского информагентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, а также гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Об этом сообщает пресс-служба церкви, передает Украинская правда.

Встреча состоялась 22 декабря в Тронном зале Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.

В сообщении отмечается, что Добродеев награжден орденом преподобного Сергия Радонежского II степени "во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 55-летием".

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Такой же орден Кирилл вручил Киселеву "во внимание к усердным трудам во благо Церкви и Отечества и в связи с 60-летием со дня рождения".

Олег Добродеев (родившийся 28 октября 1959) возглавляет Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию почти 15 лет.

Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев (26 апреля 1954 года) возглавляет международное информационное агентство "Россия сегодня", которое называют главным рупором Кремля.