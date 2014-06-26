Патриарх Кирилл наградил Зюганова орденом

Об этом сообщает сайт РПЦ.

"Являясь одним из наиболее известных политиков современной России, Вы стремитесь заботиться о благосостоянии народа и защищать традиционные моральные ценности. Надеюсь, что и в дальнейшем Ваша плодотворная деятельность будет способствовать продвижению социально значимых инициатив и нравственному преображению общества", - говорится в опубликованном на сайте обращении Кирилла к Зюганову.

Ранее сообщалось, что террористы "Луганской народной республики" поблагодарили лидера российской Коммунистической партии Геннадия Зюганова за "гуманитарную помощь и финансовую поддержку".