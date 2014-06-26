Патриарх Кирилл наградил Зюганова орденом
19:00, 26 июня 2014Мир
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Глава РПЦ подарил лидеру российских коммунистов на 70-летие орден "Славы и чести" III степени.
Зюганов получил орден от патриарха / kprf.ru
Об этом сообщает сайт РПЦ.
"Являясь одним из наиболее известных политиков современной России, Вы стремитесь заботиться о благосостоянии народа и защищать традиционные моральные ценности. Надеюсь, что и в дальнейшем Ваша плодотворная деятельность будет способствовать продвижению социально значимых инициатив и нравственному преображению общества", - говорится в опубликованном на сайте обращении Кирилла к Зюганову.
Ранее сообщалось, что террористы "Луганской народной республики" поблагодарили лидера российской Коммунистической партии Геннадия Зюганова за "гуманитарную помощь и финансовую поддержку".
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