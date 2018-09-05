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Мэй посовещалась с Трампом перед объявлением подозреваемых по делу Скрипалей

17:20, 05 сентября 2018
Мир
2015 1
Тереза Мэй и Дональд Трамп / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздним вечером во вторник, 4 сентября, провела разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Мэй.

Как отмечается, разговор между Трампом и Мэй состоялся за несколько часов до того, как британский премьер-министр назвала подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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По словам пресс-секретаря, Великобритания и ее союзники собираются объединить усилия для того, чтобы разоблачить и ликвидировать военную разведывательную сеть ГРУ.

«Действия ГРУ — это угроза для всех наших союзников, мы делимся информацией друг с другом, и теперь мы будем наращивать наши коллективные усилия, чтобы разрушить и ликвидировать их сеть», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Мэй заявила, что подозреваемые по делу Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.

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Теги: #Тереза Мэй#Дональд Трамп#отравление Скрипаля