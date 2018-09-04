Сообщается о гибели 9 человек, в том числе пяти детей. Ранения получили 20 человек.

Российская авиация бомбит жилые массивы в сирийской провинции Идлиб.

Воздушным ударам подвергаются также позиции отрядов сирийской оппозиции на северо-западе Сирии, сообщает агентство Анадолу.

Сегодня бомбежкам подвергся запад Идлиба и север Хамы, в том числе населенные пункты Джисир аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания, Кефеедин, Джанудийе и Зейзун.

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Сообщается о гибели 9 человек, в том числе пяти детей. Ранения получили 20 человек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.