Трамп предостерег РФ от «серьезной ошибки» в Сирии

По его словам, в результате таких действий могут погибнуть «сотни тысяч людей».

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что Россия и Иран могут совершить «серьезную ошибку», если поддержат «безрассудную» атаку сирийского президента Башара Асада по провинции Идлиб.

Трамп заявил, что Асаду не следует «безрассудно» атаковать Идлиб. Так американский президент отреагировал на планы Дамаска по освобождению этой провинции.

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«Россияне и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — написал Трамп.

По его словам, в результате таких действий могут погибнуть «сотни тысяч людей».