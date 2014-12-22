Обама не собирается ехать в Москву по приглашению Кремля - СМИ

Президент США Барак Обама не планирует посещать Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik, который цитирует представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Марка Строха.

В понедельник стало известно, что Москва направила американскому президенту приглашение принять участие в торжествах по случаю 70-летия Победы над фашизмом.

”В ближайшем будущем президент пока не планирует посещать Россию”, — прокомментировал представитель совета сообщение о приглашении Обамы в РФ.

Как сообщал УНИАН, Москва направила приглашение президенту США Бараку Обаме принять участие в торжествах по случаю 70-летия Победы в 2015 году.

Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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”Конечно (направили приглашение)”, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

”Приглашение на торжества, связанные с 70-летнем Победы, направлены во многие государства мира”, - отметил Ушаков.

Среди приглашенных, в частности, также числится лидер КНДР Ким Чен Ын.

”Имеются первые сигналы из Пхеньяна о том, что корейский руководитель имеет в виду приехать в Москву и принять участие в торжествах”, - добавил помощник президента РФ.