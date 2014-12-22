Обама не собирается ехать в Москву по приглашению Кремля - СМИ
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Марк Строх подчеркнул, что в ближайшем будущем президент США пока не планирует посещать РФ.
Президент США Барак Обама не планирует посещать Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik, который цитирует представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Марка Строха.
В понедельник стало известно, что Москва направила американскому президенту приглашение принять участие в торжествах по случаю 70-летия Победы над фашизмом.
”В ближайшем будущем президент пока не планирует посещать Россию”, — прокомментировал представитель совета сообщение о приглашении Обамы в РФ.
Как сообщал УНИАН, Москва направила приглашение президенту США Бараку Обаме принять участие в торжествах по случаю 70-летия Победы в 2015 году.
Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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”Конечно (направили приглашение)”, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
”Приглашение на торжества, связанные с 70-летнем Победы, направлены во многие государства мира”, - отметил Ушаков.
Среди приглашенных, в частности, также числится лидер КНДР Ким Чен Ын.
”Имеются первые сигналы из Пхеньяна о том, что корейский руководитель имеет в виду приехать в Москву и принять участие в торжествах”, - добавил помощник президента РФ.