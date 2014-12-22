Обаму пригласили в Москву на празднование 70-летия Победы

Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

"Конечно (направили приглашение)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Приглашение на торжества, связанные с 70-летнем Победы, направлены во многие государства мира", - отметил Ушаков.

Среди приглашенных, в частности, также числится лидер КНДР Ким Чен Ын.

Читайте такжеОбама перед Рождественскими каникулами одобрил дополнительные санкции против Крыма"Имеются первые сигналы из Пхеньяна о том, что корейский руководитель имеет в виду приехать в Москву и принять участие в торжествах", - добавил помощник президента РФ.