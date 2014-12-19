Путин пригласил в Москву Ким Чен Ына

По сообщению пресс-секретаря «Кремля» Дмитрия Пескова, формально северокорейский лидер был приглашен на празднование 70-й годовщины победы во Второй мировой войне, сообщает Радио Свобода.

Эта поездка 31-летнего Кин Чен Ына станет первым международным визитом со времени, он пришел к власти в 2011 году.

Это приглашение состоялось в то время, когда Россия усиливает связи с партнерами советских времен.

Читайте такжеКНДР стала второй страной после Сирии, поддержавшей российское вторжение в УкраинуМосква пытается усилить свое влияние в Азии и экспортировать газ через Северную Корею.

Взамен Пхеньян хочет заручиться поддержкой Москвы в вопросах критики относительно нарушения прав человека и ядерной программы в Северной Корее.

В ноябре Ким Чен Ын послал в Москву специальных дипломатических представителей.

На прошлой неделе в российском городе Хабаровск была установлена памятная плита в честь Кин Чен Ира, бывшего лидера Северной Кореи, отца Ким Чен Ына, который посещал Россию за несколько месяцев до своей смерти в 2011 году.