В Шотландии мусоровоз въехал в толпу людей, 6 человек погибли

В результате происшествия 6 людей погибли, много пострадавших, их количество точно неизвестно, но по предварительным данным - пострадавших десятки, передает ТСН.ua.

Люди ждали зеленого сигнала светофора неподалеку от отеля "Миллениум", когда грузовик въехал в людей, проехала по зоне, где находились магазины, и затормозил только врезавшись в отель. Как говорят очевидцы, пострадавших от удара разбросало на 15 м. На месте происшествия работают как минимум 6 скорых, полицейские и пожарные. Людям оказывают медицинскую помощь на обочине.

"Около 2:30 после обеда, грузовик двигался на север по Квин-стрит, когда въехала в толпу прохожих вблизи Галереи современного искусства. Мусоровоз после наезда продолжил двигаться в направлении площади Джорджа, где и въехал в отель "Миллениум". В происшествии есть погибшие и раненые, аварийные службы работают на месте происшествия", - так прокомментировала трагедию местная полиция. Свидетели говорят, что не имели никакой возможности увернуться от столкновения, в толпе было как минимум 2 ребенка.

Площадь сейчас оцеплена полицией, в центр Глазго никого не пускают, продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Предварительно предполагают, что причиной трагедии могло стать плохое самочувствие водителя, вероятно - инфаркт. Событие уже прокомментировал премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон. "Меня информируют о каждой детали этого чрезвычайного происшествия в Глазго. Мои мысли с семьями пострадавших и с работниками экстренных служб", - сказал премьер.