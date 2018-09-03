Одна из дочерей Манафорта решила сменить фамилию на Бонд (видео)

Джессика Манафорт объяснила, что новая фамилия "больше подходит ее профессии".

Дочь Пола Манафорта Джессика подала заявление в суд с просьбой сменить ее фамилию по отцу на девичью фамилию матери.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The New York Post.

Заявление и прочие необходимые документы Джессика Манафорт подала 31 августа в Верховный суд Манхэттена.

"Я хочу, чтобы моим новым именем было Джессика Энн Бонд вместо моего нынешнего имени", - говорится в ее заявлении.

Джессика Манафорт объяснила, что новая фамилия "больше подходит ее профессии". Кроме того, она желает "отделить себя и свою работу от общественного восприятия, которое не имеет ничего общего с тем человеком, которым я являюсь".

По информации издания, дочь Манафорта работает независимым кинопродюсером и уже протестировала новое имя в своем последнем фильме "Роузи", который вышел на экраны в июле. В титрах она значилась как Джесс Бонд.

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Как сообщалось, 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с "Партией регионов" и "Оппозиционным блоком".

В конце концов Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.

Сообщалось, что политтехнолог "Партии регионов" и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах заработал более 60 миллионов долларов, в том числе - 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.

Экс-партнер Пола Манафорта Год Гейтс на суде заявил, что украинские клиенты Манафорта - Ахметов, Левочкин, Тигипко, Клюев, Колесников - перевели на счет Манафорта на Кипре миллионы долларов. были и другие украинские клиенты.