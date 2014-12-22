В США признались, что не готовы отбивать ядерную атаку

"Власти США не готовы в полной мере к ядерной террористической атаке или крупномасштабной катастрофе, им не хватает эффективной координации, в ряде случаев потребуются годы для того, чтобы предоставить временное укрытие или медицинскую помощь", — отмечается в документе, текст которого приводит Associated Press, передает Росбалт.

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В этой связи в Счетной палате отметили, что властям США потребуется до пяти лет для разработки стратегии по защите населения от небезопасного уровня радиационного фона.