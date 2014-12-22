Китай пообещал России экономическую помощь

«Если российской стороне потребуется, мы обеспечим необходимую помощь в рамках наших возможностей», — цитирует слова министра газета China Daily.

В то же время Ван И подчеркнул, что «Россия имеет способность и мудрость, чтобы преодолеть существующие трудности в экономической ситуации», сообщает Lenta.ru.

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Глава китайской дипломатии добавил, что КНР и Россия неизменно поддерживают и помогают друг другу.

Научный сотрудник Китайской академии социальных наук Ли Цзяньминь, мнение которого приводит издание, предположил, что помощь Китая будет предоставляться через такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

Между тем, китайские ученые прогнозируют ухудшение экономического положения в России. «Самое трудное время для российской экономики только началось, и ближайшие три года будут омрачены серьезными трудностями», — полагает старший аналитик по российским исследованиям Китайского института современных международных отношений Фэнь Юцзюнь.