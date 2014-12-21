В Германии заявили, что ужесточение санкций против России является ошибкой

Об этом заявил министр экономики Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Der Tagesspiegel, передает ТСН.

"Ни Германия, ни Европа не могут иметь интерес в том, чтобы российская экономика скатилась в хаос. Итак, требование относительно усиления санкций является ошибкой", - отметил он.

"Цель заключается не в том, чтобы поставить Россию на колени, а в том, чтобы двигаться, чтобы вести переговоры по мирному урегулированию конфликта в Украине", - добавил Габриэль.

"Мы должны думать о новой политике разрядки напряженности в Европе", - подчеркнул немецкий министр.

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По его словам, санкции против РФ были необходимы, чтобы продемонстрировать, что ЕС не принимает нарушения международного права со стороны России.

"В то же время нам нужны новые переговоры, к которым призывает министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер", - подчеркнул Габриэль.

Он также заявил, что не поддерживает идею вступления Украины в НАТО. "Как будто у нас не хватает взаимных провокаций", - отметил он.