Умер муж одиозной главы Совфеда - уроженки Украины

30 августа стало известно, что муж Матвиенко скончался.

Умер муж спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Супруг Матвиенко давно болел, сообщил РИА Новости источник. "Он, к сожалению, давно уже болел, серьезные проблемы со здоровьем", — сказал он.

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Пресс-служба Совета Федерации подтвердила, что супруг Матвиенко скончался в четверг.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Напомним, Валентина Матвиенко - родом из Украины. Ей запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с решением СНБО.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 30 августа, на 81 году жизни скончался Иосиф Кобзон. Последний месяц он провел в больнице.