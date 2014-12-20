Психиатр о Путине: он попытался выглядеть либеральным

Об этом Фильц заявил в комментарии изданию Gordonua.com.

"Эта пресс-конференция Владимира Путина – демонстрация либеральной позиции, то есть либерализм – это свобода социальных отношений. Он как бы подсознательно говорил: "Видите, я буду действовать либерально". Но за этим стоит скрытая сознательная позиция способности нарушения правил", - считает Фильц.

"Я думаю, что в данной ситуации один из основных вопросов для Путина мог заключаться в том, какие правила следует менять или позволить себе нарушить или не нарушить в связи с тем, что интернациональная и даже внутренняя позиция России претерпевает определенные изменения. Возможно, изменения еще не такие тектонические, как казалось бы, но они все же начинают быть более явственными", — отметил психиатр.

По его мнению, не имеет значения тот факт, были ли вопросы на пресс-конференции срежиссированны или нет.

Читайте такжеНа вопрос Собчак о произволе Кадырова Путин спросил, зачем ей дали слово"Абсолютно все равно, были ли резкие вопросы срежиссированы или нет, потому что была выбрана концепция показать, что мы достаточно свободны в своем поведении и трактовке. Мы открыты, как того требует либерализм. То есть безразлично, кто какие вопросы задает. Надо анализировать не вопросы, а ответы", — считает Фильц.

"А ответов на вопросы не было. По большому счету, он критиковал либеральные позиции западной цивилизации и при этом говорил: "Вы посмотрите, они же сами нарушают правила, вводят негуманные методы допроса террористов, нарушают правила интернациональных договоров и т.д. Грубо говоря, делают, что хотят", — отметил эксперт.

По мнению Фильца, планы Владимира Путина в отношении Украины существенно не изменились.

"Украина может стать силовым узлом для безопасности и даже политическим силовым узлом. Это было бы для России еще хуже. Я думаю, что то, что поднимается сейчас дискуссия о контрреволюции, есть много сигналов о том, что процессы тормозятся, еще хитрее воплощаются старые коррупционные схемы и т.д., добавляет в России немного больше оптимизма, и поэтому он мог себе позволить такую псевдолиберальную позицию", — добавил Фильц.

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