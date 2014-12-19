Россия назвала "враждебными действиями" поддержку США свободы в Украине

Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич в связи с подписанием президентом США закона о "О поддержке свободы Украины", сообщает ТАСС.

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"Избавляться от этого "наследия" предстоит, видимо, долго. Вина за последствия целиком и полностью ложится на американскую сторону, - отметил он. - Враждебные действия со стороны Вашингтона без реакции мы не оставляем. Решения по возможным ответным мерам будем принимать в зависимости от того, как в США на практике распорядятся новым законом".

"Российская сторона готова к диалогу и сотрудничеству, но только на принципах равноправия, реального учета наших интересов. Попытки оказать на нас давление в любом случае обречены на провал", - добавил Лукашевич.