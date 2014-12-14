Нобелевские лауреаты предупреждают об угрозе холодной войны

Как передает DW, в заявлении, опубликованном 14 декабря, лауреаты подчеркнули, что «некоторые державы» считают, что смогут достичь своих целей, применяя силу. О каких странах идет речь, не уточняется.

Если не препятствовать этой тенденции, то возникнет риск «новой, еще более опасной холодной войны», отмечается в документе.

В своем обращении лауреаты Нобелевской премии мира указали на конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Южном Судане, между Израилем и палестинцами. Украинский кризис, по их мнению, представляет собой опасность для ”стабильности в Европе” и не дает Европе ”сыграть позитивную роль в мире”.

Читайте такжеНобелевский лауреат Варгас Льоса: Украина - пример для других маленьких стран, имеющих таких страшных соседейСреди участников симпозиума были Михаил Горбачев, Лех Валенса, иранская правозащитница Ширин Ибади, американка Джоди Вильямс и бывший президент Восточного Тимора Хосе Рамос-Хорта.