Пакистанские боевики угрожают новыми атаками на школы

Лидер одного из ответвлений исламистского движения "Талибан" в Пакистане Халифа Омар Мансур (Khalifa Omar Mansoor), которого называют организатором нападения на военное училище в городе Пешавар, пообещал продолжить атаки на школы и другие гражданские объекты. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает LB.ua со ссылкой на The Wall Streeet Journal.

Мансур заявил, что нападения станут ответом на действия пакистанских военных, которые с июня проводят успешную операцию против боевиков на племенных территориях в Северном Вазиристане. "Если будут продолжаться атаки на наших женщин и детей, то ваши дети также не будут в безопасности", - заявил Мансур.

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Утром 16 декабря шестеро талибов проникли в здание военного училища в пакистанском городе Пешавар в провинции Хайбер-Пахтунхва и захватили в заложники курсантов и преподавателей - всего около 500 человек. Жертвами теракта стал 141 человек, из них 132 - учащиеся.

Представитель организации "Техрик-е Талибан Пакистан" Мухаммад Хорасани заявил, что среди боевиков находились террористы-смертники и захватчикам было приказано атаковать только взрослых учащихся и не трогать детей младшего возраста.

После теракта, 17 декабря, власти Пакистана решили отменить мораторий на смертную казнь в отношении лиц, осужденных за связанные с терроризмом преступления.

Как сообщает Рейтер, в ответ на атаку на училище ВВС Пакистана уничтожили около 60 талибов.

Кроме того, как сообщает "Синьхуа", беспилотник США уничтожил восемь боевиков на афгано-пакистанской границе. На данный момент личности убитых боевиков установлены, отмечается, что среди них могут быть боевики пакистанского крыла радикального движения "Талибан".

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Вооруженные силы Пакистана заявили 15 июня о начале "универсальной операции" под названием Зарб-е-Азб (Zarb-e-Azb) против боевиков "Аль-Каиды", "Талибана", "Исламского движения Восточного Туркестана" и "Исламского движения Узбекистана" на территории Северного Вазиристана. В спецоперации задействованы около 30 тысяч пакистанских военных.