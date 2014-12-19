Европейский суд признал, что ожирение может считаться инвалидностью

Европейский суд - высший орган судебной власти Евросоюза - постановил, что ожирение может в определенных обстоятельствах быть признано основанием для присвоения инвалидности, сообщает BBC.

Такое решение было принято в ходе рассмотрения иска детского воспитателя из Дании, который утверждал, что был уволен из-за своего избыточного веса.

Суд постановил, что в тех случаях, когда ожирение может препятствовать "полному и эффективному" выполнению рабочих обязанностей, оно может признаваться основанием для признания человека инвалидом.

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Решения Европейского суда являются обязательными для исполнения всеми странами Евросоюза.

Суд также постановил, что тучность сама по себе не является инвалидностью, но если она приводит к долгосрочной неспособности совершать те или иные действия, то в таких случаях должны вступать в силу положения о защите прав инвалидов.

Поводом для принятия этого решения стало дело Карстена Калтофта, который весит около 160 кг. Он подал иск против своего работодателя, администрацию округа Биллунд в Дании, где он работал воспитателем, присматривая за детьми в отсутствии родителей. Калтофт обвинил начальство в дискриминации при своем увольнении четыре года назад.

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Решение европейского суда означает, что теперь работодатели будут обязаны учитывать индивидуальные интересы людей, страдающих от избыточного веса, например, предоставляя им специальную мебель или специальные места для стоянки их автомашин, а также защищать их от словесных нападок.

Но будут и более серьезные последствия этого решения. Магазины, кинотеатры и рестораны должны будут теперь предусматривать различные меры для облегчения жизни своих тучных посетителей.

Ключевым понятием в данном случае является формулировка "в разумных пределах". Например, суд может счесть, что футбольный клуб Премьер-лиги располагает возможностями создать на своем стадионе специальные места для тучных зрителей, а более мелкий клуб такими возможностями не располагает.