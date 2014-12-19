В Мадриде авто с газовыми баллонами врезалось в здание штаб-квартиры Народной партии (фото, видео)

С утра полиция заблокировала центр Мадрида: в здание штаб-квартиры правящей в Испании Народной партии врезался автомобиль с газовыми баллонами. О пострадавших не сообщается. Поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств в районе инцидента результатов не дал, сообщает Euronews.

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По предварительным данным, на такой шаг отчаяния решился бывший глава одной из компаний, потерпевшей крах в результате экономического кризиса. Сам экс-бизнесмен, как сообщается, был сразу арестован полицией.

Ситуация в Испании в последние годы привела к разорению многих предприятий и кризису в сфере недвижимости. Реформы, проводимые консерваторами, вызывают возмущение большой части населения из-за ужесточения мер бюджетной экономии. Уровень безработицы в стране остается одним из самых высоких в Евросоюзе – 27%. По данным на декабрь, госдолг Испании превысил 1 трлн евро и почти сравнялся с ВВП страны.