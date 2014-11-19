Парламент Испании проголосовал за признание государства Палестина

Такое решение поддержали 319 депутатов, двое высказались против и еще один воздержался, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на El Periodico.

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В частности, в принятой резолюции содержится призыв к правительству Испании признать государство Палестина с учетом международного права, подтверждая убеждение, что "единственным решением конфликта является сосуществование двух государств - Израиля и Палестины".

Вместе с тем, в текст резолюции была внесена поправка о том, что признание должно стать результатом переговорного процесса между Израилем и Палестиной, который бы гарантировал мир и безопасность обеих сторон, а также права граждан и стабильность в этом регионе".

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо, участвовавший в парламентских дебатах по этому вопросу, приветствовал такое единодушие депутатов и выразил уверенность в том, что это решение будет способствовать мирному процессу в регионе.

Напомним, ранее парламент Великобритании проголосовал за признание государства Палестина. Кроме того, соответствующее голосование проведет 28 ноября и парламент Франции.