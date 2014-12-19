В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу в центральной итальянской области Тоскана, подземные толчки ощущались во Флоренции.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Эпицентр землетрясения, которое было зафиксировано специалистами Национального института геофизики и вулканологии Италии в 11.36 между Флоренцией и Сиеной, находился на глубине 7,1 километра.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Однако в зоне, где наблюдается сейсмическая активность, в целях безопасности эвакуированы некоторые школы.
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Как отмечает издание, за последние сутки в области было зафиксировано около 30 подземных толчков разной магнитуды.
Также вчера землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Непала. Эпицентр подземных толчков находился в 100 км к востоку от города Катманду, столицы Непала. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.