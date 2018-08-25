В Китае в результате крупного пожара в отеле погибли 18 человек (видео)

Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Утром в субботу, 25 августа, в китайском городе Харбин произошел масштабный пожар в отеле, расположенном на горячих источниках.

В результате пожара, погибли 18 человек, ещё 19 получили ранения, сообщает Reuters.

Пожар началася около 4.30 утра по местному времени. Спасателям удалось ликвидировать огонь спустя три часа. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Причина пожара пока неизвестна, её выяснением занимаются следователи.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 24 августа, в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляла более двух тысяч квадратных метров.