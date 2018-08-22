США намерены потратить на безопасность ноябрьских выборов $380 миллионов

Издание отмечает, что 135 миллионов долларов из этой суммы штаты потратят на значительное усиление кибербезопасности.

Конгресс США ассигновал штатам в общей сложности 380 миллионов долларов, которые будут направлены на обеспечение безопасности предстоящих ноябрьских выборов в Конгресс.

Почти две трети выделенных средств направят на обеспечение кибербезопасности, передает zn.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что 135 миллионов долларов из этой суммы штаты потратят на значительное усиление кибербезопасности, а еще свыше 102 миллионов долларов пойдет на замену электронных автоматов для голосования на другие, менее технологичные и более безопасные устройства.

Оставшаяся часть средств, как сообщается, будет потрачена на усовершенствование баз данных избирателей, улучшение поствыборного аудита и средств коммуникации и прочие цели.

Напомним, ранее советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран вызывают у США наибольшее беспокойство из-за возможного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года.