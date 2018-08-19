Советник Трампа назвал 4 страны, которые могут вмешаться в американские выборы 2018 года

По словам Джона Болтона, у Вашингтона достаточно оснований для беспокойства о возможном вмешательстве со стороны этих стран.

Россия, Китай, Северная Корея и Иран вызывают у США наибольшее беспокойство из-за возможного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018 года.

Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

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По словам Болтона, у Вашингтона достаточно оснований для беспокойства о потенциальном вмешательстве со стороны этих стран, поэтому США предпринимают шаги, чтобы предотвратить такие действия.

"Что касается иранского вмешательства и северокорейского вмешательства, то мы предпринимаем шаги, чтобы не допустить этого. В действительности, это относится ко всем четырем странам", – заявил Болтон.

Как сообщал УНИАН, глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис ранее заявил, что в выборы американского президента 2016 года, помимо России, могли также вмешиваться и другие субъекты. При этом глава Пентагона подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.